В Черниговской области боевая часть ракеты «Искандер-К» упала на приусадебный участок – фото

В Черниговском районе пиротехнические подразделения ГСЧС Украины обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты «Искандер-К», которая упала на приусадебный участок и не взорвалась.

Как сообщили в ГСЧС, опасность была особенно высокой, поскольку рядом находились жилые дома и автозаправочная станция.

Специалисты идентифицировали опасный боеприпас и с помощью специального оборудования загрузили его в спецтранспорт для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

Спасатели призывают граждан быть осторожными: не приближайтесь к обломкам ракет, дронов или подозрительным предметам, а в случае обнаружения — звоните 101.

