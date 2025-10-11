На Чернігівщині бойова частина ракети «Іскандер-К» впала на присадибну ділянку – фото

Небезпека була особливо високою, адже поруч розташовані житлові будинки та автозаправна станція.

У Чернігівському районі піротехнічні підрозділи ДСНС України знешкодили бойову частину російської крилатої ракети «Іскандер-К», яка впала на присадибну ділянку та не здетонувала.

Як повідомили у ДСНС, небезпека була особливо високою, адже поруч розташовані житлові будинки та автозаправна станція.

Фахівці ідентифікували небезпечний боєприпас і за допомогою спеціального обладнання завантажили його до спецтранспорту для подальшого знищення у безпечних умовах.

Рятувальники закликають громадян бути обережними: не наближайтеся до уламків ракет, дронів або підозрілих предметів, а у разі виявлення — телефонуйте 101.

