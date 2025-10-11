Практика судів
Трамп і Зеленський обговорили можливість передачі Україні ракет Tomahawk — Axios

17:30, 11 жовтня 2025
За даними ЗМІ, рішення поки не ухвалене, але Київ вважає, що така зброя могла б змусити Кремль піти на реальні переговори.
Фото: ракета Tomahawk / Getty Images
Президент США Дональд Трамп провів у суботу телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили питання можливого надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією видання, розмова тривала близько 30 хвилин. Зеленський описав її як «дуже позитивну та продуктивну». Український лідер привітав Трампа з успішною мирною угодою щодо Гази, зазначивши, що якщо вдалося зупинити війну на Близькому Сході, «то можна зупинити й інші війни, включно з російською».

Президент України поінформував Трампа про наслідки російських атак на енергетичну систему та подякував за готовність підтримати Київ. За його словами, сторони обговорили варіанти посилення української системи ППО та низку домовленостей, які зараз готуються.

Видання зазначає, що остаточного рішення щодо передачі Tomahawk поки не ухвалено.

Ракети Tomahawk можуть надати Україні можливість завдавати ударів углиб території Росії — аж до Москви. Українська сторона вважає, що така зброя могла б змусити Кремль піти на реальні переговори.

Президент Трамп раніше заявляв, що «певною мірою ухвалив рішення» щодо продажу Tomahawk країнам НАТО для їх подальшої передачі Україні, але хоче отримати чітке розуміння, як саме Київ планує їх використовувати.

Як пише Axios, наступного тижня до Вашингтона очікується візит української делегації на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Сторони планують обговорити питання безпеки, оборонної співпраці та санкцій проти Росії.

