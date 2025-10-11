Практика судів
  1. В Україні

Зеленський прокоментував розмову з Трампом: Є сильні ідеї, як реально посилити Україну

16:23, 11 жовтня 2025
Зеленський обговорив з Трампом посилення української системи ППО.
Зеленський прокоментував розмову з Трампом: Є сильні ідеї, як реально посилити Україну
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі телефонної розмови з колегою із США Дональдом Трампом, яку він назвав «хорошою та продуктивною».

«Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна», — заявив Зеленський.

Під час розмови український Президент поінформував Трампа про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України та подякував за готовність підтримати Київ.

Сторони також обговорили можливості посилення української системи протиповітряної оборони. За словами Зеленського, нині готуються нові домовленості, які можуть «реально посилити» обороноздатність України.

«Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!», — підсумував глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Ви не орган і не установа системи правосуддя», — між ДСА та Радою суддів України виник новий конфлікт

У Раді суддів України запідозрили, що ДСА таємно проводить «підривну діяльність» проти суддівського самоврядування.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Військовослужбовці, яким після полону оголосять підозру у втраті військового майна, непокорі, СЗЧ, не зможуть отримати 50 тисяч грн на лікування – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що виплата додаткової винагороди буде призупинятися, якщо військовослужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні військових кримінальних правопорушень або злочинів проти основ національної безпеки.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики