Зеленський прокоментував розмову з Трампом: Є сильні ідеї, як реально посилити Україну

Зеленський обговорив з Трампом посилення української системи ППО.

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі телефонної розмови з колегою із США Дональдом Трампом, яку він назвав «хорошою та продуктивною».

«Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна», — заявив Зеленський.

Під час розмови український Президент поінформував Трампа про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України та подякував за готовність підтримати Київ.

Сторони також обговорили можливості посилення української системи протиповітряної оборони. За словами Зеленського, нині готуються нові домовленості, які можуть «реально посилити» обороноздатність України.

«Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!», — підсумував глава держави.

