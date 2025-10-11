Практика судов
  1. В Украине

Зеленский прокомментировал разговор с Трампом: Есть сильные идеи, как реально усилить Украину

16:23, 11 октября 2025
Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской системы ПВО.
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом: Есть сильные идеи, как реально усилить Украину
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с коллегой из США Дональдом Трампом, который он назвал «хорошим и продуктивным».

«Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он действительно обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно могут быть остановлены и другие войны, включая эту российскую войну», — заявил Зеленский.

Во время разговора украинский Президент проинформировал Трампа о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и поблагодарил за готовность поддержать Киев.

Стороны также обсудили возможности усиления украинской системы противовоздушной обороны. По словам Зеленского, сейчас готовятся новые договоренности, которые могут «реально укрепить» обороноспособность Украины.

«Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин Президент!», — подытожил глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Вы не орган и не учреждение системы правосудия», — между ГСА и Советом судей Украины возник новый конфликт

В Совете судей Украины заподозрили, что ГСА тайно проводит «подрывную деятельность» против судейского самоуправления.

Украина будет продолжать проводить реформы, не дожидаясь решений Евросоюза об открытии переговорных кластеров – Тарас Качка

Лидеры ЕС пока не решились открыть переговорные разделы о вступлении Украины, но Украина будет продолжать проводить реформы, которых требуют партнеры.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утрате военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что выплата дополнительного вознаграждения будет приостанавливаться, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении военных уголовных правонарушений или преступлений против основ национальной безопасности.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики