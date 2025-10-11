Зеленский прокомментировал разговор с Трампом: Есть сильные идеи, как реально усилить Украину

Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской системы ПВО.

Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с коллегой из США Дональдом Трампом, который он назвал «хорошим и продуктивным».

«Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он действительно обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно могут быть остановлены и другие войны, включая эту российскую войну», — заявил Зеленский.

Во время разговора украинский Президент проинформировал Трампа о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и поблагодарил за готовность поддержать Киев.

Стороны также обсудили возможности усиления украинской системы противовоздушной обороны. По словам Зеленского, сейчас готовятся новые договоренности, которые могут «реально укрепить» обороноспособность Украины.

«Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин Президент!», — подытожил глава государства.

