Трамп и Зеленский обсудили возможность передачи Украине ракет Tomahawk — Axios

Президент США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос возможного предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе переговоров.

По информации издания, разговор длился около 30 минут. Зеленский описал его как «очень позитивный и продуктивный». Украинский лидер поздравил Трампа с успешным мирным соглашением по Газе, отметив, что если удалось остановить войну на Ближнем Востоке, «то можно остановить и другие войны, включая российскую».

Президент Украины проинформировал Трампа о последствиях российских атак на энергетическую систему и поблагодарил за готовность поддержать Киев. По его словам, стороны обсудили варианты усиления украинской системы противовоздушной обороны и ряд соглашений, которые сейчас готовятся.

Издание отмечает, что окончательное решение о передаче Tomahawk пока не принято.

Ракеты Tomahawk могут дать Украине возможность наносить удары вглубь территории России — вплоть до Москвы. Украинская сторона считает, что такое оружие могло бы заставить Кремль пойти на реальные переговоры.

Президент Трамп ранее заявлял, что «в определенной мере принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО для их последующей передачи Украине, но хочет получить четкое понимание, как именно Киев намерен их использовать.

Как пишет Axios, на следующей неделе в Вашингтон ожидается визит украинской делегации во главе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и премьер-министром Юлией Свириденко. Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, оборонного сотрудничества и санкций против России.

