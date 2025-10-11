Уряд розділив функції між структурами для покращення евакуації з прифронтових територій

Кабінет Міністрів запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
«Ми розподіляємо обов’язки між відповідальними за евакуацію структурами та створюємо можливості для аналізу потреб евакуйованих. Це дозволить максимально наблизити й покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання», — зазначила глава уряду.
Система забезпечуватиме узгоджену роботу всіх органів, залучених до процесу евакуації. Зокрема:
