Уряд розділив функції між структурами для покращення евакуації з прифронтових територій

Кабмін упорядковує процес евакуації з прифронтових громад.

Кабінет Міністрів запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Ми розподіляємо обов’язки між відповідальними за евакуацію структурами та створюємо можливості для аналізу потреб евакуйованих. Це дозволить максимально наблизити й покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання», — зазначила глава уряду.

Система забезпечуватиме узгоджену роботу всіх органів, залучених до процесу евакуації. Зокрема:

Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури — здійснюватиме загальну координацію через Координаційний штаб;

Мінсоцполітики — відповідатиме за соціальний супровід та реінтеграцію евакуйованих у громадах;

ДСНС — забезпечуватиме безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;

Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — організовуватимуть збірні пункти, транспортування, реєстрацію, розміщення та побутову підтримку громадян;

Національна соціальна сервісна служба України — координуватиме роботу мультидисциплінарних команд, до складу яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.

