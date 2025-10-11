Практика судів
Уряд розділив функції між структурами для покращення евакуації з прифронтових територій

17:12, 11 жовтня 2025
Кабмін упорядковує процес евакуації з прифронтових громад.
Кабінет Міністрів запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Ми розподіляємо обов’язки між відповідальними за евакуацію структурами та створюємо можливості для аналізу потреб евакуйованих. Це дозволить максимально наблизити й покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання», — зазначила глава уряду.

Система забезпечуватиме узгоджену роботу всіх органів, залучених до процесу евакуації. Зокрема:

  • Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури — здійснюватиме загальну координацію через Координаційний штаб;
  • Мінсоцполітики — відповідатиме за соціальний супровід та реінтеграцію евакуйованих у громадах;
  • ДСНС — забезпечуватиме безпеку, оповіщення та технічну частину евакуації;
  • Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — організовуватимуть збірні пункти, транспортування, реєстрацію, розміщення та побутову підтримку громадян;
  • Національна соціальна сервісна служба України — координуватиме роботу мультидисциплінарних команд, до складу яких входять соціальні працівники, психологи, юристи та медики.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає щомісячну додаткову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, звільнених із російського полону, за винятком тих, хто добровільно здався. Виплати призначені для тих, хто потребує тривалого стаціонарного лікування через захворювання, набуті чи загострені в полоні.

Кабінет Міністрів України

