Правительство разделило функции между структурами для улучшения эвакуации из прифронтовых территорий

Кабмин упорядочивает процесс эвакуации из прифронтовых общин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внедряет Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с временно оккупированных и прифронтовых территорий. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

«Мы распределяем обязанности между структурами, ответственными за эвакуацию, и создаем возможности для анализа потребностей эвакуированных. Это позволит максимально приблизить и улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания», — отметила глава правительства.

Система обеспечит скоординированную работу всех органов, задействованных в процессе эвакуации. В частности:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры — будет осуществлять общую координацию через Координационный штаб;

Министерство социальной политики — будет отвечать за социальное сопровождение и реинтеграцию эвакуированных в общинах;

ГСЧС — обеспечит безопасность, оповещение и техническую часть эвакуации;

Местные администрации и органы местного самоуправления — будут организовывать сборные пункты, транспортировку, регистрацию, размещение и бытовую поддержку граждан;

Национальная социальная сервисная служба Украины — будет координировать работу мультидисциплинарных команд, в состав которых входят социальные работники, психологи, юристы и медики.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен для военнослужащих, освобожденных из российского плена, за исключением тех, кто сдался добровольно. Выплаты предназначены для тех, кто нуждается в длительном стационарном лечении из-за заболеваний, полученных или обострившихся в плену.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.