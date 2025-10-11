Практика судов
Правительство разделило функции между структурами для улучшения эвакуации из прифронтовых территорий

17:12, 11 октября 2025
Кабмин упорядочивает процесс эвакуации из прифронтовых общин.
Правительство разделило функции между структурами для улучшения эвакуации из прифронтовых территорий
Кабинет Министров внедряет Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с временно оккупированных и прифронтовых территорий. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

«Мы распределяем обязанности между структурами, ответственными за эвакуацию, и создаем возможности для анализа потребностей эвакуированных. Это позволит максимально приблизить и улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания», — отметила глава правительства.

Система обеспечит скоординированную работу всех органов, задействованных в процессе эвакуации. В частности:

  • Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры — будет осуществлять общую координацию через Координационный штаб;
  • Министерство социальной политики — будет отвечать за социальное сопровождение и реинтеграцию эвакуированных в общинах;
  • ГСЧС — обеспечит безопасность, оповещение и техническую часть эвакуации;
  • Местные администрации и органы местного самоуправления — будут организовывать сборные пункты, транспортировку, регистрацию, размещение и бытовую поддержку граждан;
  • Национальная социальная сервисная служба Украины — будет координировать работу мультидисциплинарных команд, в состав которых входят социальные работники, психологи, юристы и медики.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен для военнослужащих, освобожденных из российского плена, за исключением тех, кто сдался добровольно. Выплаты предназначены для тех, кто нуждается в длительном стационарном лечении из-за заболеваний, полученных или обострившихся в плену.

Кабинет Министров Украины

