Зеленский подписал закон о ежемесячной выплате 50 тысяч грн для военных из плена

12:09, 11 октября 2025
Дополнительные 50 тысяч гривен ежемесячно будут получать воины с тяжелыми заболеваниями.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен для военнослужащих, освобожденных из российского плена, за исключением тех, кто добровольно сдался. Выплаты предназначены для тех, кто нуждается в длительном стационарном лечении из-за заболеваний, приобретенных или обострившихся в плену. Законопроект №13627, инициированный народным депутатом Анной Пуртовой.

Согласно документу, выплаты будут предоставляться военным, которые после освобождения находятся на стационарном лечении более 30 календарных дней, включая перемещение между медицинскими учреждениями. Дополнительное вознаграждение будет выплачиваться в течение первых трех месяцев непрерывного лечения на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. Речь идет о таких заболеваниях, как туберкулез, гепатит или ВИЧ, которые часто обостряются в плену, ухудшая здоровье воинов.

Ранее военные, получившие травмы, ранения, контузии или увечья в плену, имели право на единовременную выплату 100 тысяч гривен во время лечения, тогда как лица с хроническими заболеваниями такой поддержки не получали. В пояснительной записке к законопроекту указано, что тяжелые болезни являются распространенной проблемой среди освобожденных из плена.

Кроме того, закон вносит изменения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины (статья 260). Отныне служебные расследования по травмам, полученным в плену из-за действий противника (за исключением добровольной сдачи), проводиться не будут. Справка об обстоятельствах травмы будет составляться в течение пяти дней после получения медицинской документации, что упростит прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и получение выплат. Это устранит проблему неодинаковой трактовки норм военными частями, когда отсутствие данных об обстоятельствах травм затрудняло процесс.

Народный депутат Анна Пуртова отметила: «К сожалению, наши люди, когда возвращаются из плена, они возвращаются с очень тяжелыми заболеваниями. В связи с тем, что там они проходят через пытки, через голодание, через тяжелое отношение к ним. И они нуждаются в длительном лечении, потому что это может быть и онко, и сердечные, и гепатитные заболевания, очень много всего, что, к сожалению, там происходит в плену. Поэтому этим законопроектом на тот момент, пока они находятся в больницах, они будут получать дополнительную выплату в размере 50 тысяч гривен в месяц».

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала законопроект. Так, военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утере военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение.

