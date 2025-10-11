Зеленський підписав закон про щомісячну виплату 50 тисяч грн для військових з полону

Додаткові 50 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть воїни з тяжкими хворобами.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає щомісячну додаткову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, звільнених із російського полону, за винятком тих, хто добровільно здався. Виплати призначені для тих, хто потребує тривалого стаціонарного лікування через захворювання, набуті чи загострені в полоні. Законопроект №13627, ініційований народною депутаткою Анною Пуртовою.

Згідно з документом, виплати надаватимуться військовим, які після звільнення перебувають на стаціонарному лікуванні понад 30 календарних днів, включаючи переміщення між медичними закладами. Додаткова винагорода виплачуватиметься протягом перших трьох місяців безперервного лікування за умов, визначених Кабінетом Міністрів України. Йдеться про такі захворювання, як туберкульоз, гепатит чи ВІЛ, які часто загострюються в полоні, погіршуючи здоров’я воїнів.

Раніше військові, які отримали травми, поранення, контузії чи каліцтва в полоні, мали право на одноразову виплату 100 тисяч гривень під час лікування, тоді як особи з хронічними захворюваннями такої підтримки не отримували. У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що тяжкі хвороби є поширеною проблемою серед звільнених із полону.

Крім того, закон вносить зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (стаття 260). Відтепер службові розслідування щодо травм, отриманих у полоні через дії противника (за винятком добровільної здачі), не проводитимуться. Довідка про обставини травми складатиметься протягом п’яти днів після отримання медичної документації, що спростить проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та отримання виплат. Це усуне проблему неоднакового трактування норм військовими частинами, коли відсутність даних про обставини травм ускладнювала процес.

Народна депутатка Анна Пуртова зазначила: «На жаль, наші люди, коли повертаються з полону, вони повертаються з дуже важкими захворюваннями. У зв’язку з тим, що там вони проходять через тортури, через голодування, через важке відношення до них. І вони потребують довготривалого лікування, бо це може бути і онко, і серцеві, і гепатитне захворювання, дуже всього багато, що, на жаль, там відбувається в полоні. Тому цим законопроектом на той момент, поки вони знаходяться в лікарнях, вони будуть отримувати додаткову виплату в розмірі 50 тисяч гривень на місяць».

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала законопроект. Так, військовослужбовці, яким після полону оголосять підозру у втраті військового майна, непокорі, СЗЧ, не зможуть отримати 50 тисяч грн на лікування.

