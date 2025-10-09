Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Верховна Рада 9 жовтня прийняла в першому читанні законопроект 13721 щодо встановлення пільг зі сплати адміністративних зборів та інших обов’язкових платежів у сфері державної реєстрації, який подав народний депутат Ігор Фріс.

Метою є надання підтримки фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких знаходиться на території адміністративно-територіальних одиниць, що належать до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих РФ територій, шляхом надання пільг зі сплати зборів, мит та інших платежів у сфері державної реєстрації.

Законопроектом передбачено, що під час дії воєнного стану, та протягом одного місяця з дня його завершення:

1) внутрішньо переміщені особи та особи, які мають зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) на території адміністративно-територіальних одиниць, що належать до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих РФ територій, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації,

2) а також юридичні особи та ФОП, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці, що належать до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, або які змінили своє місцезнаходження на адміністративно-територіальну одиницю, що не належить до таких територій, у період воєнного стану, крім випадків надання публічних послуг в електронній формі засобами Порталу Дія, звільняються від:

сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

плати за надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі;

сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу чи ФОП, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру в паперовій формі, якщо юридична особа або ФОП отримують такі відомості про себе;

сплати державного мита за реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені та по батькові, у тому числі повторну, не пов’язану з реєстрацією шлюбу, повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, у тому числі у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що стосуються безпосередньо зазначених фізичних осіб.

Автор: Наталя Мамченко

