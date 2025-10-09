Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

11:09, 9 жовтня 2025
Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.
Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 9 жовтня прийняла в першому читанні законопроект 13721 щодо встановлення пільг зі сплати адміністративних зборів та інших обов’язкових платежів у сфері державної реєстрації, який подав народний депутат Ігор Фріс.

Метою є надання підтримки фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких знаходиться на території адміністративно-територіальних одиниць, що належать до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих РФ територій, шляхом надання пільг зі сплати зборів, мит та інших платежів у сфері державної реєстрації.

Законопроектом передбачено, що під час дії воєнного стану, та протягом одного місяця з дня його завершення:

1) внутрішньо переміщені особи та особи, які мають зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) на території адміністративно-територіальних одиниць, що належать до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих РФ територій, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації,

2) а також юридичні особи та ФОП, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці, що належать до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, або які змінили своє місцезнаходження на адміністративно-територіальну одиницю, що не належить до таких територій, у період воєнного стану, крім випадків надання публічних послуг в електронній формі засобами Порталу Дія, звільняються від:

  • сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
  • плати за надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі;
  • сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу чи ФОП, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
  • плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру в паперовій формі, якщо юридична особа або ФОП отримують такі відомості про себе;
  • сплати державного мита за реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені та по батькові, у тому числі повторну, не пов’язану з реєстрацією шлюбу, повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, у тому числі у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що стосуються безпосередньо зазначених фізичних осіб.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект переселенці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області