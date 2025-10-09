Верховная Рада одобрила законопроект о льготах по уплате административных сборов в сфере госрегистрации для перемещенных лиц

Верховная Рада 9 октября приняла в первом чтении законопроект 13721 об установлении льгот по уплате административных сборов и других обязательных платежей в сфере государственной регистрации, который подал народный депутат Игорь Фрис.
Целью является оказание поддержки физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых находится на территории административно-территориальных единиц, относящихся к территориям активных боевых действий и временно оккупированных РФ территорий, путем предоставления льгот по уплате сборов, пошлин и других платежей в сфере государственной регистрации.
Законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения и в течение одного месяца со дня его завершения:
1) внутренне перемещенные лица и лица, имеющие зарегистрированное или задекларированное место жительства (пребывания) на территории административно-территориальных единиц, относящихся к территориям активных боевых действий и временно оккупированных РФ территорий, включенных в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации,
2) а также юридические лица и ФОП (физические лица – предприниматели), местонахождением которых являются административно-территориальные единицы, относящиеся к территориям активных боевых действий и временно оккупированных, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, или которые изменили свое местонахождение на административно-территориальную единицу, не относящуюся к таким территориям, в период военного положения, за исключением случаев предоставления публичных услуг в электронной форме средствами Портала «Дія», освобождаются от:
Автор: Наталя Мамченко
