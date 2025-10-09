Практика судов
Верховная Рада одобрила законопроект о льготах по уплате административных сборов в сфере госрегистрации для перемещенных лиц

11:09, 9 октября 2025
Целью является предоставление льгот физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях.
Верховная Рада 9 октября приняла в первом чтении законопроект 13721 об установлении льгот по уплате административных сборов и других обязательных платежей в сфере государственной регистрации, который подал народный депутат Игорь Фрис.

Целью является оказание поддержки физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых находится на территории административно-территориальных единиц, относящихся к территориям активных боевых действий и временно оккупированных РФ территорий, путем предоставления льгот по уплате сборов, пошлин и других платежей в сфере государственной регистрации.

Законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения и в течение одного месяца со дня его завершения:

1) внутренне перемещенные лица и лица, имеющие зарегистрированное или задекларированное место жительства (пребывания) на территории административно-территориальных единиц, относящихся к территориям активных боевых действий и временно оккупированных РФ территорий, включенных в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации,

2) а также юридические лица и ФОП (физические лица – предприниматели), местонахождением которых являются административно-территориальные единицы, относящиеся к территориям активных боевых действий и временно оккупированных, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, или которые изменили свое местонахождение на административно-территориальную единицу, не относящуюся к таким территориям, в период военного положения, за исключением случаев предоставления публичных услуг в электронной форме средствами Портала «Дія», освобождаются от:

  • уплаты административного сбора за проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество;
  • платы за предоставление информации из Государственного реестра прав в бумажной форме;
  • уплаты административного сбора за проведение государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице или ФОП, содержащиеся в Едином государственном реестре;
  • платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра в бумажной форме, если юридическое лицо или ФОП получают такие сведения о себе;
  • уплаты государственной пошлины за регистрацию брака, расторжения брака, смену фамилии, имени и отчества, в том числе повторную, не связанную с регистрацией брака, повторную выдачу свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в связи с изменением, дополнением, исправлением и возобновлением актовых записей гражданского состояния, выдачу извлечений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, касающихся непосредственно указанных физических лиц.

Автор: Наталя Мамченко

