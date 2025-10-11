У соборі Нотр-Дам у Парижі знайшли анонімний лист із попередженням про можливий теракт

У повідомленні йшлося, що всередині храму нібито сховані ножі для «влаштування різанини».

У Франції у соборі Нотр-Дам у Парижі було виявлено лист із погрозою можливого теракту. Як повідомляє Le Figaro, документ, знайдений у п’ятницю, містив попередження не відкривати двері храму 11–12 жовтня, бо «всередині сховані ножі» для «влаштування різанини».

Анонімний лист, надрукований на комп’ютері, виявила сакристянка біля свічок. У ньому йшлося:

«Не відчиняйте собор 11 та 12 жовтня. Будуть іноземні відвідувачі, які вже сховали ножі всередині. Вони влаштують різанину. Будь ласка, не відкривайте собор».

Після знахідки було оперативно повідомлено службу безпеки. Будівлю не евакуювали, але було проведено ретельну перевірку приміщень і прилеглої території.

Префектура поліції Парижа підтвердила, що обшуки не виявили жодної загрози. У суботу вранці собор знову відкрили для відвідувачів після спільної перевірки правоохоронців і служби безпеки об’єкта.

