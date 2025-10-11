Практика судов
В соборе Нотр-Дам в Париже нашли анонимное письмо с предупреждением о возможном теракте

16:53, 11 октября 2025
В сообщении говорилось, что внутри храма якобы спрятаны ножи для «устроения резни».
В соборе Нотр-Дам в Париже нашли анонимное письмо с предупреждением о возможном теракте
Источник фото: notre-dame-tickets
Во Франции в соборе Нотр-Дам в Париже было обнаружено письмо с угрозой возможного теракта. Как сообщает Le Figaro, документ, найденный в пятницу, содержал предупреждение не открывать двери храма 11–12 октября, потому что «внутри спрятаны ножи» для «устроения резни».

Анонимное письмо, напечатанное на компьютере, обнаружила сакристинка возле свечей. В нем говорилось:

«Не открывайте собор 11 и 12 октября. Будут иностранные посетители, которые уже спрятали ножи внутри. Они устроят резню. Пожалуйста, не открывайте собор».

После находки служба безопасности была оперативно уведомлена. Здание не эвакуировали, однако была проведена тщательная проверка помещений и прилегающей территории.

Префектура полиции Парижа подтвердила, что обыски не выявили никакой угрозы. В субботу утром собор снова открыли для посетителей после совместной проверки правоохранителей и службы безопасности объекта.

