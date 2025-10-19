Практика судов
В Ровно будут судить мужчину, который застрелил собаку и снял это на видео

07:36, 19 октября 2025
Мужчина убил собаку еще в 2019 году, но видео в этом случае появилось в Интернете только в апреле 2025 года.
В Ровно будут судить мужчину, который застрелил собаку и снял это на видео
В Ровно перед судом предстанет 43-летний мужчина за убийство животного. Об этом рассказали в прокуратуре.

Следствием установлено, что зимой 2019 он застрелил собаку, снимал это на камеру и комментировал. Видео убийства появилось в СМИ в апреле 2025 года.

Во время издевательства животное держал знакомый злоумышленника, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

В настоящее время обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля за совершение других преступлений.

Злоумышленник своей вины не признает. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

