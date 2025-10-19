Практика судов
Работник не может работать ни в офисе, ни дистанционно: что делать работодателю

07:54, 19 октября 2025
По возможности работникам целесообразно предоставить оплачиваемые ежегодные или социальные отпуска, а при необходимости отпуска без сохранения заработной платы.
Работник не может работать ни в офисе, ни дистанционно: что делать работодателю
В периоды кризисов, форс-мажорных обстоятельств или личных сложностей работников работодатели могут оказаться перед вызовом: что делать, когда сотрудник не может выйти на работу, а организовать дистанционную форму исполнения обязанностей невозможно.

Государственная служба Украины по трудам отмечает, что в случае невозможности работника выполнять свои обязанности, рассматривать возможность предоставления ему оплачиваемых отпусков — ежегодных или социальных.

Кроме того, работникам могут быть предоставлены отпуска без сохранения заработной платы: как предусмотренные законом в обязательном порядке, так и предоставляемые по договоренности сторон в соответствии со статьями 25 и 26 Закона Украины «Об отпусках».

Особый порядок действует во время военного положения: согласно части третьей статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работник имеет право получить отпуск без сохранения заработной платы на неограниченный срок, если сам подает соответствующее заявление.

Это правило является исключением из общего ограничения продолжительности такого отпуска, предусмотренного статьей 26. В случаях, когда работник полностью упускает возможность выполнять свою работу, также может применяться механизм приостановления действия трудового договора в соответствии со статьей 13 упомянутого закона.

Такая приостановка не означает увольнения, но временно останавливает исполнение обязанностей и выплату заработной платы.

