Працівник не може працювати ані в офісі, ані дистанційно: що робити роботодавцю

07:54, 19 жовтня 2025
За можливості працівникам доцільно надати оплачувані щорічні або соціальні відпустки, а при необхідності — відпустки без збереження заробітної плати.
У періоди криз, форс-мажорних обставин або особистих складнощів працівників, роботодавці можуть опинитися перед викликом: що робити, коли співробітник не може вийти на роботу, а організувати дистанційну форму виконання обов’язків неможливо.

Державна служба України з питань праці зазначає, що у разі неможливості працівника виконувати свої обов’язки, розглядати можливість надання йому оплачуваних відпусток — щорічних або соціальних.

Крім того, працівникам можуть бути надані відпустки без збереження заробітної плати: як ті, що передбачені законом в обов’язковому порядку, так і ті, що надаються за домовленістю сторін відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про відпустки».

Особливий порядок діє під час воєнного стану: згідно з частиною третьою статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», працівник має право отримати відпустку без збереження заробітної плати на необмежений строк, якщо сам подає відповідну заяву.

Це правило є винятком із загального обмеження тривалості такої відпустки, передбаченого статтею 26. У випадках, коли працівник повністю втрачає можливість виконувати свою роботу, також може застосовуватися механізм призупинення дії трудового договору згідно зі статтею 13 згаданого закону.

Таке призупинення не означає звільнення, але тимчасово зупиняє виконання обов’язків та виплату заробітної плати.

Держпраці

