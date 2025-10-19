Украинцам напомнили, сколько продолжаются рабочее время и отдых во время военного положения

На объектах критической инфраструктуры продолжительность рабочей недели могут увеличить до 60 часов, но при этом заработная плата должна быть повышена в соответствии с отработанным временем.

Во время военного положения в Украине действуют особые правила относительно продолжительности рабочего времени и отдыха. Украинцам напомнили, какие нормы установлены для работников в этот период.

Гоструда отмечает, что нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

До 40 часов в неделю — сокращённое рабочее время, предусмотренное для работников с сокращённым рабочим днём на объектах критической инфраструктуры с соответствующим увеличением оплаты труда.

Работодатель определяет время начала и окончания ежедневной работы (смены).

Если раньше работники имели право на не менее 42 часов непрерывного еженедельного отдыха, то на период военного положения выходные могут быть сокращены до 24 часов.

Дополнительно отменяются:

запрет на работу в выходные дни;

сокращённый рабочий день накануне праздничных, нерабочих и выходных дней;

перенос выходного дня, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным;

ограничения на сверхурочную работу.

Можно ли задерживать зарплату во время военного положения?

Работодатель может быть освобождён от ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, если докажет, что:

задержка вызвана боевыми действиями или

другими обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).

Задержка выплаты заработной платы является серьёзным нарушением трудовых прав работников, и украинское законодательство предусматривает ответственность для работодателей, не соблюдающих установленные сроки, в том числе в виде штрафов (ст. 256 КЗоТ) и административной ответственности (ст. 41 КУоАП).

