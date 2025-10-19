Практика судів
  1. В Україні

Українцям нагадали, скільки тривають робочий час і відпочинок під час воєнного стану

07:18, 19 жовтня 2025
На об’єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня можуть збільшити до 60 годин, але при цьому заробітну плату мають підвищити відповідно до відпрацьованого часу.
Під час воєнного стану в Україні діють особливі правила щодо тривалості робочого часу та відпочинку. Українцям нагадали, які норми встановлено для працівників у цей період.

Держпраці зазначає, що нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.

До 40 годин на тиждень – скорочений робочий час, передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об’єктах критичної інфраструктури із пропорційним збільшенням заробітної плати.

Роботодавець визначає час початку й закінчення щоденної роботи (зміни).

Якщо раніше працівники мали відпочивати щонайменше 42 години поспіль щотижня, на період воєнного стану вихідні можуть зменшити до 24 годин.

Додатково скасовуються:

  • заборона роботи у вихідні дні;
  • скорочений робочий день напередодні святкових, неробочих і вихідних днів;
  • перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем;
  • обмеження для надурочних робіт.

Чи можна затримувати зарплату під час воєнного стану?

Роботодавець може бути звільнений від відповідальності за порушення термінів виплати зарплати, якщо доведе, що:

  • затримка спричинена бойовими діями або
  • іншими обставинами непереборної сили (форс-мажором).

Затримка виплати заробітної плати є серйозним порушенням трудових прав працівників, і українське законодавство передбачає відповідальність для роботодавців, які не дотримуються встановлених строків, зокрема у вигляді штрафів (ст.256 КЗпП) та адміністративної відповідальності (ст.41 КУпАП).

