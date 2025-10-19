Практика судів
У Рівному судитимуть чоловіка, який застрелив собаку і зняв це на відео

07:36, 19 жовтня 2025
Чоловік убив собаку ще у 2019 році, але відео цього випадку з’явилося в Інтернеті лише у квітні 2025 року.
У Рівному судитимуть чоловіка, який застрелив собаку і зняв це на відео
У Рівному перед судом постане 43-річний чоловік за вбивство тварини. Про це розповіли у прокуратурі.є

Слідством встановлено, що взимку 2019 року він застрелив собаку, знімав це на камеру та коментував. Відео вбивства з’явилося у ЗМІ в квітні 2025 року. 

Під час знущання тварину тримав знайомий зловмисника, матеріали відносно нього наразі виділені в окреме провадження.

Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю за вчинення інших злочинів.

Зловмисник своєї вини не визнає. Йому загрлжує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

