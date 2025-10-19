У Рівному судитимуть чоловіка, який застрелив собаку і зняв це на відео

Чоловік убив собаку ще у 2019 році, але відео цього випадку з’явилося в Інтернеті лише у квітні 2025 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівному перед судом постане 43-річний чоловік за вбивство тварини. Про це розповіли у прокуратурі.є

Слідством встановлено, що взимку 2019 року він застрелив собаку, знімав це на камеру та коментував. Відео вбивства з’явилося у ЗМІ в квітні 2025 року.

Під час знущання тварину тримав знайомий зловмисника, матеріали відносно нього наразі виділені в окреме провадження.

Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю за вчинення інших злочинів.

Зловмисник своєї вини не визнає. Йому загрлжує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.