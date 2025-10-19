Практика судів
У податковій пояснили, чи рахується дохід, якщо ФОП перекидає гроші між своїми рахунками

07:00, 19 жовтня 2025
Якщо ж ФОП перераховує кошти з одного свого підприємницького рахунку на інший, повторно такі кошти до доходу не включаються, але при одній умові.
Головне управління ДПС у Тернопільській області пояснило, чи рахується дохід, якщо ФОП перекидає гроші між своїми рахунками.

Згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (ПКУ) доходом ФОП – платника єдиного податку є всі надходження у грошовій (готівковій чи безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (визначені п. 292.3 ст. 292 ПКУ). До доходу не включаються пасивні доходи (відсотки, дивіденди, роялті, страхові виплати, гранти), а також кошти від продажу рухомого чи нерухомого майна, яке належить ФОП і використовується у його діяльності.

Датою отримання доходу вважається день надходження коштів або підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів чи послуг (п. 292.6 ст. 292 ПКУ). Для платників 3-ї групи – платників ПДВ доходом також є списання кредиторської заборгованості після спливу строку позовної давності. Дохід визначається за даними обліку відповідно до ст. 296 ПКУ (п. 292.13 ст. 292 ПКУ).

ФОП 1-ї та 2-ї груп, а також 3-ї групи без ПДВ ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів (п. 296.1 ст. 296 ПКУ). ФОП 3-ї групи з ПДВ ведуть облік за типовою формою, затвердженою Мінфіном. Для виробників сільгосппродукції передбачено окремий облік доходів і витрат від такої діяльності. Облік може вестися у паперовому чи електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Для цілей оподаткування облік доходів і витрат здійснюється на підставі первинних документів, регістрів бухобліку та інших документів, передбачених законодавством (п. 44.1 ст. 44 ПКУ).

Відповідно до Інструкції НБУ № 162 від 29.07.2022 фізична особа відкриває окремі рахунки: для підприємницької діяльності та для власних потреб. Використання особистих рахунків для підприємницьких операцій заборонено (п. 10, п. 24 розд. І Інструкції № 162).

Частина 1 ст. 20 Господарського кодексу України визначає підприємництво як самостійну, ініціативну і ризикову діяльність з метою отримання прибутку. При цьому п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПКУ зобов’язує платників своєчасно та у повному розмірі сплачувати податки.

Отже, суми, отримані від продажу товарів, робіт чи послуг, включаються до доходу ФОП у місяці їх фактичного надходження на рахунок, відкритий для підприємницької діяльності. Якщо ж ФОП перераховує кошти з одного свого підприємницького рахунку на інший, повторно такі кошти до доходу не включаються, за умови що податки та збори вже сплачені.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення

Урядова постанова передбачає утворення транзитних центрів і обов’язок місцевої влади залучати для евакуації населення транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

