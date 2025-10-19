Практика судов
В налоговой объяснили, считается ли доходом, если ФЛП переводит деньги между своими счетами

07:00, 19 октября 2025
Если ФЛП перечисляет средства с одного своего предпринимательского счета на другой, такие средства повторно в доход не включаются, но при одном условии.
Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило, считается ли доходом, если физическое лицо — предприниматель (ФЛП) переводит деньги между своими счетами.

Согласно подпункту 1 пункта 292.1 статьи 292 Налогового кодекса Украины (НКУ), доходом ФЛП — плательщика единого налога являются все поступления в денежной (наличной или безналичной), материальной или нематериальной форме (определенные пунктом 292.3 статьи 292 НКУ). В доход не включаются пассивные доходы (проценты, дивиденды, роялти, страховые выплаты, гранты), а также средства от продажи движимого или недвижимого имущества, принадлежащего ФЛП и используемого в его деятельности.

Датой получения дохода считается день поступления средств или день подписания акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров или услуг (п. 292.6 ст. 292 НКУ). Для плательщиков 3-й группы — плательщиков НДС доходом также является списание кредиторской задолженности после истечения срока исковой давности. Доход определяется по данным учета в соответствии со статьей 296 НКУ (п. 292.13 ст. 292 НКУ).

ФЛП 1-й и 2-й групп, а также 3-й группы без НДС ведут учет в произвольной форме путем помесячного отражения доходов (п. 296.1 ст. 296 НКУ). ФЛП 3-й группы с НДС ведут учет по типовой форме, утвержденной Минфином. Для производителей сельхозпродукции предусмотрен отдельный учет доходов и расходов от такой деятельности. Учет может вестись в бумажном или электронном виде, в том числе через электронный кабинет.

Для целей налогообложения учет доходов и расходов осуществляется на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета и других документов, предусмотренных законодательством (п. 44.1 ст. 44 НКУ).

Согласно Инструкции НБУ №162 от 29.07.2022, физическое лицо открывает отдельные счета: для предпринимательской деятельности и для собственных нужд. Использование личных счетов для предпринимательских операций запрещено (пп. 10 и 24 разд. I Инструкции №162).

Часть 1 статьи 20 Хозяйственного кодекса Украины определяет предпринимательство как самостоятельную, инициативную и рисковую деятельность с целью получения прибыли. При этом подпункт 16.1.4 пункта 16.1 статьи 16 НКУ обязывает плательщиков своевременно и в полном объеме уплачивать налоги.

Таким образом, суммы, полученные от продажи товаров, работ или услуг, включаются в доход ФЛП в месяце их фактического поступления на счет, открытый для предпринимательской деятельности.

Если же ФЛП перечисляет средства с одного своего предпринимательского счета на другой, такие средства повторно не включаются в доход, при условии, что налоги и сборы с этих средств уже уплачены.

налоговая

