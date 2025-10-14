Практика судів
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

15:00, 14 жовтня 2025
Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук
Верховна Рада має підтримати закладене до законопроекту 14000 про держбюджет на 2026 рік фінансування проекту «1000 годин контенту». На цьому наголосила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, яка представляє Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, раніше голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з ініціативою створити програму виробництва 1000 годин українського контенту. Він також закликав передбачити на це відповідне фінансування. Ініціативу вже підтримав парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики.

За словами Потураєва, на реалізацію ініціативи потрібно 4 млрд грн.

«На культуру додали майже 4 млрд гривень, а саме для реалізації ініціативи Президента України щодо створення 1000 годин українського контенту. Ви знаєте, як Росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його закордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі – це питання національної безпеки. Попередньо ці кошти розписані на бюджет Міністерства культури. Це було швидке рішення», — розповів  Микита Потураєв.

За його словами, кошти планують розподілити між ключовими культурними інституціями: понад мільярд гривень отримає Держкіно, майже мільярд – Український культурний фонд. Також фінансування передбачено для Українського інституту, Інституту книги, Інституту національної пам’яті, Держетнополітики та інших організацій.

В свою чергу, Євгенія Кравчук пояснила, що проект «1000 годин контенту» це частина національної безпеки.

«Коли ми читаємо обурення в соцмережах, що діти дивляться «Машу и медведи», то давайте дамо відповідь на питання, чи є перекладений відповідний західний контент чи український контент для дітей, який би був цікавий. Та сама дискусія про музику – чому хтось слухає якусь музику російського виробництва? Має бути підтримка українського контенту», - сказала Кравчук в ефірі телемарафону.

«Це кошти, які дійсно зараз уже закладені, і наш комітет дуже це підтримує. Дуже важливо, щоб ці кошти за ідеєю Президента України були проголосовані і в першому, і в другому читанні, і ми змогли запустити в 2026 році цей масштабний проект», пояснила заступниця голови фракції.

Нагадаємо, у законопроекті про державний бюджет на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту.

Автор: Наталя Мамченко

бюджет держбюджет

