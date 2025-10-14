В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

Верховная Рада должна поддержать заложенное в законопроект 14000 о госбюджете на 2026 год финансирование проекта «1000 часов контента». Это подчеркнула заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, представляющая Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, ранее глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с инициативой создать программу производства 1000 часов украинского контента. Он также призвал предусмотреть на это соответствующее финансирование. Инициативу уже поддержал парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике.

По словам Потураева, на реализацию инициативы требуется 4 млрд грн.

«На культуру добавили почти 4 млрд гривен, а именно для реализации инициативы Президента Украины по созданию 1000 часов украинского контента. Вы знаете, как Россия массово не только производит свой контент, но и продвигает его за границей. Поэтому создание украинского контента в большем объеме – это вопрос национальной безопасности. Предварительно эти средства расписаны на бюджет Министерства культуры. Это было быстрое решение», – рассказал Никита Потураев.

По его словам, средства планируют распределить между ключевыми культурными институциями: более миллиарда гривен получит Госкино, почти миллиард – Украинский культурный фонд. Также финансирование предусмотрено для Украинского института, Института книги, Института национальной памяти, Госэтнополитики и других организаций.

В свою очередь, Евгения Кравчук объяснила, что проект «1000 часов контента» – это часть национальной безопасности.

«Когда мы читаем возмущения в соцсетях, что дети смотрят «Машу и медведи», то давайте дадим ответ на вопрос, есть ли переведенный соответствующий западный контент или украинский контент для детей, который был бы интересен. Та же дискуссия о музыке – почему кто-то слушает какую-то музыку российского производства? Должна быть поддержка украинского контента», – сказала Кравчук в эфире телемарафона.

«Эти средства действительно сейчас уже заложены, и наш комитет очень это поддерживает. Очень важно, чтобы эти средства по идее Президента Украины были проголосованы и в первом, и во втором чтении, и мы смогли запустить в 2026 году этот масштабный проект», – пояснила заместитель главы фракции.

Напомним, в законопроекте о государственном бюджете на 2026 год Министерству культуры стратегических коммуникаций предусмотрено 4 млрд грн на обеспечение стратегических коммуникаций, информационной безопасности, мероприятий по европейской и евроатлантической интеграции, национальной идентичности, героизма, создания и распространения аудиовизуальных произведений патриотического направления. Отмечается, что средства пойдут на создание украинского культурного продукта.

Автор: Наталя Мамченко

