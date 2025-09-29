Практика судов
Зеленский считает целесообразным выделить дополнительно 4 млрд грн на создание 1000 часов украинского контента

12:05, 29 сентября 2025
По словам Никиты Потураева, Зеленский обратился к правительству, чтобы там предусмотрели еще 4 млрд гривен на создание тысячи часов украинского контента.
Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с инициативой создать программу производства 1000 часов украинского контента. Он также призвал предусмотреть на это соответствующее финансирование. Инициативу уже поддержал парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике, сообщает"Детектор медиа".

Как стало известно, большинство членов Комитета поддержали распределение дополнительных почти 4 миллиардов гривен, которые пока предусмотрены в бюджете Министерства культуры.

"На культуру прибавили почти 4 млрд гривен, а именно для реализации инициативы Президента Украины по созданию 1000 часов украинского контента. Вы знаете, как Россия массово не только производит свой контент, но и продвигает его заграницей. Поэтому создание украинского контента в большем объеме - это вопрос национальной безопасности, устойчивости и единства, укрепления украинской идентичности. быстрое решение", - рассказал председатель комитета Никита Потураев.

По его словам, средства планируют распределить между ключевыми культурными институтами: более миллиарда гривен получит Госкино, почти миллиард – Украинский культурный фонд. Также финансирование предусмотрено для Украинского института, Института книги, Института национальной памяти, Госэтнополитики и других организаций.

Участники заседания также договорились об отдельной встрече с министром культуры Татьяной Бережной для детального обсуждения реализации президентской инициативы «Производство 1000 часов украинского контента».

Владимир Зеленский Министерство культуры и стратегических коммуникаций

