Зеленський вважає за доцільне виділити додатково 4 млрд грн на створення 1000 годин українського контенту

12:05, 29 вересня 2025
За словами Микити Потураєва, Зеленський звернувся до уряду, щоб там передбачили ще 4 млрд грн на створення тисячі годин українського контенту.
Зеленський вважає за доцільне виділити додатково 4 млрд грн на створення 1000 годин українського контенту
Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з ініціативою створити програму виробництва 1000 годин українського контенту. Він також закликав передбачити на це відповідне фінансування. Ініціативу вже підтримав парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики, повідомляє "Детектор медіа".

Як стало відомо, більшість членів Комітету підтримали розподіл додаткових майже 4 мільярдів гривень, які поки що передбачені у бюджеті Міністерства культури.

"На культуру додали майже 4 млрд гривень, а саме для реалізації ініціативи Президента України щодо створення 1000 годин українського контенту. Ви знаєте, як Росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його закордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі – це питання національної безпеки, стійкості й єдності, зміцнення української ідентичності. Попередньо ці кошти розписані на бюджет Міністерства культури. Це було швидке рішення", — розповів голова комітету Микита Потураєв.

За його словами, кошти планують розподілити між ключовими культурними інституціями: понад мільярд гривень отримає Держкіно, майже мільярд – Український культурний фонд. Також фінансування передбачено для Українського інституту, Інституту книги, Інституту національної пам’яті, Держетнополітики та інших організацій.

Учасники засідання також домовилися про окрему зустріч із міністром культури Тетяною Бережною для детального обговорення втілення президентської ініціативи «Виробництво 1000 годин українського контенту».

Володимир Зеленський Міністерство культури та стратегічних комунікацій

