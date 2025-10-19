Кличко заявив, що в нього є давня мрія зробити з Гідропарку Діснейленд

Віталій Кличко знову заявив, що хотів би зробити зі столичного Гідропарку Діснейленд.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у нього є мрія зробити зі столичного Гідропарку Діснейленд. Про це він сказав у коментарі телеканалу ICTV2.

Коли журналістка запитала мера столиці, чи піде він ще на один термін, Кличко відповів:

«Далі побачимо. Дуже часто приходжу втомленим додому, дивлюсь в дзеркало і задаю собі питання: ти впевнений, що тобі це потрібно? Але наступного дня відпочиваю, та кажу: Ні, я так просто не здамся. Працюю, борюсь далі.

У мене багато мрій було, і залишається. Зробити з Гідропарку Діснейленд», - сказав він.

Нагадаємо, у 2017 році Кличко заявляв, що хоче перетворити київський Гідропарк на рекреаційну зону із парком розваг рівня Діснейленду.

Крім того, у 2016 році Кличко повідомляв, що планують презентувати концепцію розвитку Гідропарку, яке стане містечком розваг — «українським Діснейлендом».

