Кличко заявил, что у него есть давняя мечта сделать из Гидропарка Диснейленд

Виталий Кличко снова заявил, что хотел бы сделать из столичного Гидропарка Диснейленд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него есть мечта сделать из столичного Гидропарка Диснейленд. Об этом он сказал в комментарии телеканалу ICTV2.

Когда журналистка спросила мэра столицы, пойдет ли он еще на один срок, Кличко ответил:

«Дальше посмотрим. Очень часто прихожу домой уставшим, смотрю в зеркало и задаю себе вопрос: ты уверен, что тебе это нужно? Но на следующий день отдыхаю и говорю: нет, я так просто не сдамся. Работаю, борюсь дальше.

У меня было и остается много мечтаний. Сделать из Гидропарка Диснейленд», — сказал он.

Напомним, в 2017 году Кличко заявлял, что хочет превратить киевский Гидропарк в рекреационную зону с парком развлечений уровня Диснейленда.

Кроме того, в 2016 году Кличко сообщал, что планируют презентовать концепцию развития Гидропарка, который станет городком развлечений — «украинским Диснейлендом».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.