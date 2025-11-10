Как расторгнуть брак, если один из супругов отбывает наказание — разъяснение

Развод с осужденным: когда можно через ГРАГС, а когда — только через суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснил, как действовать в случае, если один из супругов осужден и возникает необходимость официально расторгнуть брак.

Сделать это можно через орган ГРАГС — если есть взаимное согласие и нет общих несовершеннолетних детей, либо в судебном порядке, если дети есть или один из супругов не согласен на развод.

Как расторгнуть брак через ГРАГС

Подать совместное заявление в орган ГРАГС. Если один из супругов осужден, это может сделать второй супруг от его имени.

Заявление должно быть удостоверено:

нотариусом

или начальником учреждения исполнения наказаний либо следственного изолятора.

Как расторгнуть брак через суд:

по совместному заявлению

по иску одного из супругов

Заявление можно подать вместе с письменным договором о том, с кем будут проживать дети и как второй из родителей будет участвовать в их воспитании.

Договор между супругами о размере алиментов на ребенка должен быть нотариально удостоверен. В случае невыполнения договора алименты могут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса.

Суд может рассматривать дело с участием представителя осужденного лица. При этом учитываются требования осужденного относительно участия в воспитании детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.