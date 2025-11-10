  1. В Украине

Как расторгнуть брак, если один из супругов отбывает наказание — разъяснение

21:26, 10 ноября 2025
Развод с осужденным: когда можно через ГРАГС, а когда — только через суд.
Как расторгнуть брак, если один из супругов отбывает наказание — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснил, как действовать в случае, если один из супругов осужден и возникает необходимость официально расторгнуть брак.

Сделать это можно через орган ГРАГС — если есть взаимное согласие и нет общих несовершеннолетних детей, либо в судебном порядке, если дети есть или один из супругов не согласен на развод.

Как расторгнуть брак через ГРАГС 

Подать совместное заявление в орган ГРАГС. Если один из супругов осужден, это может сделать второй супруг от его имени.

Заявление должно быть удостоверено:

  • нотариусом
  • или начальником учреждения исполнения наказаний либо следственного изолятора.

Как расторгнуть брак через суд:

  • по совместному заявлению
  • по иску одного из супругов

Заявление можно подать вместе с письменным договором о том, с кем будут проживать дети и как второй из родителей будет участвовать в их воспитании.

Договор между супругами о размере алиментов на ребенка должен быть нотариально удостоверен. В случае невыполнения договора алименты могут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса.

Суд может рассматривать дело с участием представителя осужденного лица. При этом учитываются требования осужденного относительно участия в воспитании детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

арест брак развод

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]