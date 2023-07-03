Нова Зеландія першою у світі заборонила всі пластикові пакети в супермаркетах

Нова Зеландія заборонила тонкі пакети у супермаркетах. Раніше заборона діяла тільки для товстих поліетиленових пакетів.

Фото з відкритих джерел

Нова Зеландія стала першою в світі країною, яка заборонила в супермаркетах тонкі поліетиленові пакети, які зазвичай використовуються для зберігання фруктів і овочів. Про це пише BBC News.

Заборона, яка набула чинності 1 липня, є частиною урядової кампанії проти одноразового пластику.

Після того як у 2019 році в магазинах заборонили щільніші пакети, покупці почали частіше приносити у супермаркети власні торбинки.

Однак у міністерстві навколишнього середовища вважають, що Нова Зеландія однаково виробляє занадто багато пластикових відходів.

Тому там сподіваються, що нова заборона дозволить уникнути використання 150 мільйонів поліетиленових пакетів на рік, а покупці почнуть купувати багаторазові пакети для фруктів і овочів.

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