Новая Зеландия первой в мире запретила все пластиковые пакеты в супермаркетах

Новая Зеландия запретила тонкие пакеты в супермаркетах. Ранее запрет действовал только для толстых полиэтиленовых пакетов.

Фото из открытых источников

Новая Зеландия стала первой в мире страной, запретившей в супермаркетах тонкие полиэтиленовые пакеты, обычно используемые для хранения фруктов и овощей. Об этом пишет BBC News.



Вступивший в силу 1 июля запрет является частью правительственной кампании против одноразового пластика.



После того, как в 2019 году в магазинах запретили более плотные пакеты, покупатели стали чаще приносить в супермаркеты собственные сумки.



Однако в министерстве окружающей среды считают, что Новая Зеландия все равно производит слишком много пластиковых отходов.



Поэтому там надеются, что новый запрет позволит избежать использования 150 миллионов полиэтиленовых пакетов в год, а покупатели начнут покупать многоразовые пакеты для фруктов и овощей.

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