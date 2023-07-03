Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут получить единовременную денежную помощь: куда обращаться

Все управления социальной защиты населения в Украине должны принимать заявления на единовременную материальную денежную помощь пострадавшим.

Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременной денежной помощи в любом управлении социальной защиты.

Минсоцполитики проинформировало все областные государственные администрации и управление социальной защиты населения в регионах (УСОН) о возможности поступления таких обращений.

19 июня правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, согласно которому каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит 5 тыс. грн за счет средств резервного фонда госбюджета.

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 года (включительно). Получить средства можно через АО «Укрпочта» или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Обращаем внимание, что назначение единовременной выплаты не будет осуществляться тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как ВПЛ и получают ежемесячное пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда органы соцзащиты не принимают соответствующее заявление, можно обратиться с жалобой на горячую линию Национальной социальной сервисной службы по телефону (044) 289-87-89.

Более подробная информация об единовременной материальной денежной помощи пострадавшим от подрыва рф Каховской ГЭС – по ссылке.

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