Незаконно зарегистрировала за собой имущество в столице: будут судить жительницу Киевщины

Жительница Киевской области вместе с сообщниками на основании поддельных документов зарегистрировали право собственности на столичные объекты недвижимости.

Фото из открытых источников

В Киевской области будут судить местную жительницу, которая мошенническим способом завладела имуществом в столице. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемая вместе с двумя сообщниками подделали официальные документы о якобы приобретении по результатам проведения публичных торгов объектов недвижимости. Используя поддельные документы, они зарегистрировали право собственности на эти объекты.

В дальнейшем злоумышленники создали предприятие и внесли в его уставный фонд указанные объекты недвижимости.



С целью маскировки своих действий они несколько раз переоформили корпоративные права на общество и стали использовать как собственность предприятия здания, принадлежащие другим владельцам и зарегистрированные по другим адресам, выдавая их за объекты недвижимости, принадлежащие обществу.



В результате таких действий они завладели объектами недвижимости, принадлежащими на праве коммунальной собственности территориальной общине города Киева стоимостью свыше 8,7 млн гривен и зданием стоимостью свыше 4,1 млн гривен, что на праве частной собственности принадлежит физическому лицу.

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