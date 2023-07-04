Незаконно зареєструвала за собою майно у столиці: судитимуть мешканку Київщини

Жителька Київщини разом зі спільниками на підставі підроблених документів зареєстрували право власності на столичні об’єкти нерухомості.

Фото з відкритих джерел

На Київщині судитимуть місцеву мешканку, яка у шахрайський спосіб заволоділа майном у столиці. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2015 році обвинувачена разом із двома спільниками підробили офіційні документи про начебто придбання за результатами проведення прилюдних торгів об’єктів нерухомості. Використовуючи підроблені документи, вони зареєстрували право власності на ці об’єкти.

В подальшому зловмисники створили суб’єкт господарювання і внесли до його статутного фонду зазначені об’єкти нерухомості.



З метою маскування своїх дій вони декілька разів переоформили корпоративні права на товариство та стали використовувати як власність підприємства будівлі, що належать іншим власникам і зареєстровані за іншими адресами, видаючи їх за об’єкти нерухомості, що належать товариству.



В результаті таких дій вони заволоділи об’єктами нерухомості, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді міста Києва вартістю понад 8,7 млн гривень та будівлею вартістю понад 4,1 млн гривень, що на праві приватної власності належить фізичній особі.

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