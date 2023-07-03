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  1. В Украине

В центре Сум поврежден жилой дом из-за атаки дронов

11:40, 3 июля 2023
Пока неизвестно, было попадание дрона или падение обломков, но дом сильно пострадал.
В центре Сум поврежден жилой дом из-за атаки дронов
Фото: Суспільне
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В центре Сум из-за вражеской атаки дронами сильно пострадал жилой дом, сообщает Суспільне. 

Пока неизвестно, было попадание дрона или падение обломков.

В области продолжается воздушная тревога из-за атаки БПЛА. В Воздушных силах предупреждали о возможном применении ударных дронов в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

ОБНОВЛЕНО: Издание удалило пост о повреждении дома.

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