В центре Сум поврежден жилой дом из-за атаки дронов

Пока неизвестно, было попадание дрона или падение обломков, но дом сильно пострадал.

Фото: Суспільне

В центре Сум из-за вражеской атаки дронами сильно пострадал жилой дом, сообщает Суспільне.

Пока неизвестно, было попадание дрона или падение обломков.

В области продолжается воздушная тревога из-за атаки БПЛА. В Воздушных силах предупреждали о возможном применении ударных дронов в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

ОБНОВЛЕНО: Издание удалило пост о повреждении дома.

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