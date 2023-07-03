В Украине отменили конкурс на должности председателя и членов Комиссии регулирования азартных игор

Зеленский подписал закон, которым отменен конкурс на должности председателя и членов Комиссии по вопросам регулирования азартных игр и отданы указанные кадровые назначения на откуп правительства.

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В Украине отменили конкурс на должности председателя и членов Комиссии регулирования азартных игр и предоставили возможность правительству назначать и увольнять указанных лиц. Это предусмотрено принятым парламентом во втором чтении и в целом законопроектом №9052 о внесении изменения в пункт 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

Переходными положениями указанного закона исключена часть третья статьи 7 Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» от 14 июля 2020 года №768-ІХ.

Указанная часть статьи закона предусматривает, что председатель и члены Уполномоченного органа (Комиссии регулирования азартных игр) назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров Украины по результатам конкурса в порядке, определенном законом.

Следует отметить, что работа КРАИЛ заблокирована из-за отсутствия кворума. На одном из заседаний парламентского налогового комитета обсуждалось разблокирование работы комиссии путем назначения правительства членов регулятора по принятию ряда решений перед ликвидацией.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 мая Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий ликвидацию Комиссии по вопросам регулирования азартных игр.

По словам вице-премьера Михаила Федорова, принятие законопроекта «позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий — процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям».

Федоров добавил, что будет внедрена IT-система онлайн-мониторинга, которая «поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства».

Автор: Ярослав Конощук

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