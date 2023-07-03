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В Україні скасували конкурс на посади голови та членів Комісії регулювання азартних ігор

Зеленський підписав закон, яким скасовано конкурс на посади голови та членів Комісії з питань регулювання азартних ігор та віддано зазначені кадрові призначення на відкуп уряду.

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В Україні скасували конкурс на посади голови та членів Комісії регулювання азартних ігор

11:39, 3 липня 2023
Зеленський підписав закон, яким скасовано конкурс на посади голови та членів Комісії з питань регулювання азартних ігор та віддано зазначені кадрові призначення на відкуп уряду.
В Україні скасували конкурс на посади голови та членів Комісії регулювання азартних ігор
Фото з відкритих джерел
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В Україні скасували конкурс на посади голови та членів Комісії регулювання азартних ігор та надала можливість призначати та звільняти зазначених осіб. Це передбачено ухваленим парламентом та підписаним Президентом України законопроєктом №9052 про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

Перехідними положенням зазначеного закону виключено частину третю статті 7 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" від 14 липня 2020 року №768-ІХ.

Зазначена частина статті закону передбачає, що голова та члени Уповноваженого органу(Комісії регулювання азартних ігор) призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу у порядку, визначеному законом. Таким чином, тепер призначати та звільняти членів КРАІЛ тепер буде уряд.

Слід зазначити, що робота КРАІЛ наразі заблокована через відсутність кворуму. На одному з засідань парламентського податкового комітету обговорювалося розблокування роботи комісії шляхом призначення уряду членів регулятора для ухвалення низки рішень перед ліквідацією.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» 1 травня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з питань регулювання азартних ігор.

За словами віцепрем’єра Михайла Федорова, ухвалення законопроєкту «дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій — процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями».

Федоров додав, що буде впроваджена IT-система онлайн-моніторингу, яка «допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави».

Автор: Ярослав Конощук

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