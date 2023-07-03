Постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть отримати одноразову грошову допомогу: куди звертатися

Усі управління соціального захисту населення в Україні мають приймати заяви на одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим.

Постраждалі від підриву Каховської ГЕС можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у будь-якому управлінні соціального захисту.

Мінсоцполітики поінформувало усі обласні державні адміністрації та управління соціального захисту населення в регіонах (УСЗН) про можливість надходження таких звернень.

19 червня Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, відповідно до якої, кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей отримає 5 тис. грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 р. (включно). Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.

Звертаємо увагу, що призначення одноразової виплати не здійснюватиметься тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб від держави.

Якщо ви зіштовхнулись з ситуацією, коли органи соцзахисту не приймають відповідну заяву, можна звернутись зі скаргою на гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби за телефоном (044) 289-87-89.

Детальніша інформація про одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву рф Каховської ГЕС – за посиланням.

Нагадаємо, що українські екологи занепокоєні тим, що внаслідок російського теракту Каховське водосховище перетворюється на річку.

У Мінекономіки підрахували суму прямих збитків України через підрив Каховської ГЕС.

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