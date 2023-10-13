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Матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя засудили за отримання 8000 грн в рамках програми єПідтримка, - вирок суду

Суд розповів, що засудив до позбавлення волі з іспитовим строком матір двох неповнолітніх дітей з Маріуполя, яка переїхала до Полтавської області і отримала 8 тисяч грн через єПідтримку, але не мала на це права.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

Неможливість прихованого перегляду судового рішення шляхом ініціювання нового позову  про оскарження рішення суб’єкта влади, прийнятого на виконання первісного судового рішення, - позиція ВС

Верховний Суд нагадав про спеціальний порядок оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, прийнятих (вчинених) на виконання судового рішення.

Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

  1. У світі

ПАРЄ визнала путіна диктатором, а росію – фактичною диктатурою

13:50, 13 жовтня 2023
ПАРЄ визнала, що залишання путіна при владі до 2036 року суперечить самій же російській конституції.
ПАРЄ визнала путіна диктатором, а росію – фактичною диктатурою
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Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій визнає російську федерацію фактичною диктатурою, а володимира путіна диктатором. Про одноголосне голосування на користь резолюції з числа депутатів асамблеї повідомила голова Комітету з питань культури, науки, освіти та медіа ПАРЄ, заступниця голови фракції «Слуги Народу» Євгенія Кравчук.

Згідно з резолюцією, процедура змін до російської конституції, яка надала можливість путіну залишитися при владі до 2036 року, суперечила самій російській конституції.

ПАРЄ також визнала, що надмірна влада путіна, відсутність системи контролю призвели до фактичного перетворення росії на диктатуру.

Серед інших положень резолюції ПАРЄ:

  • Заклик визнати путіна нелегітимним президентом після закінчення його теперішнього терміну та зупинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних, в рамках проголошення миру.
  • Заклик держав-членів МКС (Міжнародної космічної станції) арештувати путіна, коли він потрапляє під їхню юрисдикцію згідно з ордером на арешт.
  • Підтримка створення Спеціального Трибуналу, який міг би скасувати імунітет для «трійки».

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