ПАРЄ визнала путіна диктатором, а росію – фактичною диктатурою

ПАРЄ визнала, що залишання путіна при владі до 2036 року суперечить самій же російській конституції.

Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій визнає російську федерацію фактичною диктатурою, а володимира путіна диктатором. Про одноголосне голосування на користь резолюції з числа депутатів асамблеї повідомила голова Комітету з питань культури, науки, освіти та медіа ПАРЄ, заступниця голови фракції «Слуги Народу» Євгенія Кравчук.

Згідно з резолюцією, процедура змін до російської конституції, яка надала можливість путіну залишитися при владі до 2036 року, суперечила самій російській конституції.

ПАРЄ також визнала, що надмірна влада путіна, відсутність системи контролю призвели до фактичного перетворення росії на диктатуру.

Серед інших положень резолюції ПАРЄ:

Заклик визнати путіна нелегітимним президентом після закінчення його теперішнього терміну та зупинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних, в рамках проголошення миру.

Заклик держав-членів МКС (Міжнародної космічної станції) арештувати путіна, коли він потрапляє під їхню юрисдикцію згідно з ордером на арешт.

Підтримка створення Спеціального Трибуналу, який міг би скасувати імунітет для «трійки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.