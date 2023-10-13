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Верховный Суд сделал вывод об обстоятельствах, обусловливающих обязательное проведение стратегической экологической оценки документов государственного планирования

Верховный Суд определил, что необходимо проверить для определения наличия оснований для обязательного проведения стратегической экологической оценки документа государственного планирования.

Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

По этому делу спорные правоотношения касались правомерности предписания Минкультуры по остановке проведения земляных и любых других строительных работ на объекте строительства, которое выполняется в пределах исторического ареала Львова.

В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

ПАСЕ признала путина диктатором, а россию – фактической диктатурой

13:50, 13 октября 2023
ПАСЕ признала, что оставление путина у власти до 2036 года противоречит самой же российской конституции.
ПАСЕ признала путина диктатором, а россию – фактической диктатурой
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Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признает российскую федерацию фактической диктатурой, а владимира путина диктатором. О единогласном голосовании в пользу резолюции из числа депутатов ассамблеи сообщила председатель Комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа ПАСЕ, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Согласно резолюции, процедура изменений в российскую конституцию, которая предоставила возможность Путину остаться у власти до 2036 года, противоречила самой российской конституции.

ПАСЕ также признала, что чрезмерная власть путина, отсутствие системы контроля привели к фактическому превращению россии в диктатуру.

Среди других положений резолюции ПАСЕ:

  • Призыв признать путина нелегитимным президентом после окончания его нынешнего срока и остановить все контакты с ним, за исключением гуманитарных, в рамках провозглашения мира.
  • Призыв государств-членов МКС (Международной космической станции) арестовать путина, когда он попадает под их юрисдикцию согласно ордеру на арест.
  • Поддержка создания Специального Трибунала, который мог бы отменить иммунитет для «тройки».

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