Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признает российскую федерацию фактической диктатурой, а владимира путина диктатором. О единогласном голосовании в пользу резолюции из числа депутатов ассамблеи сообщила председатель Комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа ПАСЕ, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.
Согласно резолюции, процедура изменений в российскую конституцию, которая предоставила возможность Путину остаться у власти до 2036 года, противоречила самой российской конституции.
ПАСЕ также признала, что чрезмерная власть путина, отсутствие системы контроля привели к фактическому превращению россии в диктатуру.
Среди других положений резолюции ПАСЕ:
- Призыв признать путина нелегитимным президентом после окончания его нынешнего срока и остановить все контакты с ним, за исключением гуманитарных, в рамках провозглашения мира.
- Призыв государств-членов МКС (Международной космической станции) арестовать путина, когда он попадает под их юрисдикцию согласно ордеру на арест.
- Поддержка создания Специального Трибунала, который мог бы отменить иммунитет для «тройки».
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