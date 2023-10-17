Європарламент підтримав надання Україні 50 мільярдів євро для відновлення

Європарламент схвалив пропозицію щодо фонду у розмірі 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024-2027 роках.

У вівторок, 17 жовтня, Європейський парламент схвалив пропозицію щодо фонду у розмірі 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024-2027 роках. Про це повідомляє пресслужба ЄП.

Позицію щодо запропонованого механізму для України було прийнято 512 голосами. 45 євродепутатів були «проти» та 63 утрималися.

«Депутати Європарламенту зробили механізм більш демократично підзвітним, заохочуючи багатопартійну демократію та узгодження України з вимогами щодо вступу до ЄС», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окремий механізм для України у вигляді фонду є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС, який був серйозно виснажений після численних криз, що сталися з 2021 року.

«Депутати Європарламенту наполягають на тому, що механізм разом із усім бюджетом перегляду має бути узгоджений якнайшвидше, оскільки з 2024 року не буде жодних положень про допомогу Україні. Пакет також має бути інтегрований у річний бюджет на наступний рік, який буде узгоджено в листопаді», - зазначається у повідомленні.

Однією з ключових вимог євродепутатів є те, щоб активи російської федерації або інших юридичних чи фізичних осіб, безпосередньо пов’язаних з повномасштабним вторгненням, були використані для відновлення України.

Тож Європарламент посилив положення щодо боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктом інтересів і порушеннями під час використання коштів ЄС в Україні. Компанії під впливом олігархів не повинні мати право на фінансування, додали євродепутати.

Крім цього, депутати Європарламенту внесли зміни до пропозиції, щоб зробити механізм більш прозорим, створивши веб-портал про фінансові операції, надані Україні, та їхні цілі, а також про «віхи», досягнуті країною для отримання допомоги.

«Вони також хочуть, щоб внески, отримані від третіх країн і міжнародних організацій, були оприлюднені. План, у якому Україна детально розпише реформи та інвестиції, які підтримає ЄС, має бути розроблений за участю парламенту (через делеговані акти) та ефективних консультацій з Верховною Радою», - йдеться у повідомленні.

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