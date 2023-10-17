Европарламент поддержал предоставление Украине 50 миллиардов евро для восстановления

Европарламент одобрил предложение по фонду в размере 50 миллиардов евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в 2024-2027 годах.

Во вторник, 17 октября, Европейский парламент одобрил предложение по фонду в размере 50 миллиардов евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в 2024-2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

Позиция по предложенному механизму для Украины была принята 512 голосами. 45 евродепутатов были «против» и 63 воздержались.

«Депутаты Европарламента сделали механизм более демократично подотчетным, поощряя многопартийную демократию и согласование Украины с требованиями вступления в ЕС», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отдельный механизм для Украины в виде фонда является частью текущего пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, серьезно истощенного после многочисленных кризисов, произошедших с 2021 года.

Депутаты Европарламента настаивают на том, что механизм вместе со всем бюджетом пересмотра должен быть согласован как можно быстрее, поскольку с 2024 года не будет никаких положений о помощи Украине. Пакет также должен быть интегрирован в годовой бюджет на следующий год, который будет согласован в ноябре», - говорится в сообщении.

Одним из ключевых требований евродепутатов является то, чтобы активы российской федерации или других юридических или физических лиц, напрямую связанных с полномасштабным вторжением, были использованы для восстановления Украины.

Европарламент ужесточил положение о борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтом интересов и нарушениями при использовании средств ЕС в Украине. Компании под влиянием олигархов не должны иметь право на финансирование, добавили евродепутаты.

Кроме этого, депутаты Европарламента внесли изменения в предложение, чтобы сделать механизм более прозрачным, создав веб-портал о финансовых операциях, предоставленных Украине, и их целях, а также о «вехах», достигнутых страной для получения помощи.

Они также хотят, чтобы взносы, полученные от третьих стран и международных организаций, были обнародованы. План, в котором Украина подробно распишет реформы и инвестиции, которые поддержит ЕС, должен быть разработан с участием парламента (из-за делегированных актов) и эффективных консультаций с Верховной Радой», - говорится в сообщении.

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