Сценарии плохие и очень плохие: Гетманцев прокомментировал возможное прекращение западной помощи Украине

По его словам, в случае прекращения финансовой помощи от Запада «у нас не так много есть выходов, и все они очень плохие».

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У Украины будет только два выхода в случае прекращения внешнего финансирования. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев в интервью Українським новинам.

«Сейчас в нашем обществе такие настроения преобладают, особенно в больших городах, что «все хорошо» и «почти мир». Все же видели расследование по работе в комендантский час заведения Boho. Как будто «войны нет», то есть война не ощущается. «Все хорошо, деньги будут, армия выполнит свою функцию, все будет нормально». А ситуация на финансовом фронте сверхнапряженная», - заявил Гетманцев.

По его словам, в случае прекращения финансовой помощи от Запада «у нас не так много есть выходов, и все они очень плохие».

«Это секвестр, то есть мы вынуждены будем сокращать все, что можно, а второе - это эмиссия, что тоже налог на бедных, в нашем случае на всех, потому что наше население не богатеет в войну», - детализировал Гетманцев.

«У нас плохие и очень плохие сценарии на случай, если эти суммы не будут подкреплены нашими партнерами», - подчеркнул он.

Нардеп отметил, что в некоторых странах уже ощущается усталость от войны, и это опасно для Украины.

«Утомление мы чувствуем по тем политическим процессам, которые мы видим в странах и, к сожалению, ощущаем на всеобщем мнении избирателей, например, в Словакии», - сказал Гетманцев.

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