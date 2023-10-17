Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК предлагает вычеркнуть советников и помощников Президента и премьер-министра из перечня должностей, подпадающих под спецпроверку и полную проверку деклараций

Должности советников и помощников Президента, а также советников и помощников Премьер-министра собираются исключить из перечня должностей, по которым проводится специальная проверка и полная проверка деклараций – однако сам перечень расширят.

В Положение о порядке функционирования отдельных модулей ЕСИТС внесены изменения, - детали

Пользователь ЕСИТС, подтвердивший свои полномочия адвоката, имеет возможность выдать ордер на конкретное дело для получения в автоматическом режиме доступа к документам по делу или общий ордер без указания номера дела для представления интересов.

Верховная Рада приняла закон о пожизненном статусе PEP и мониторинге сделок топ-чиновников

Парламент принял закон о пожизненном статусе РЕР для топ-чиновников.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

Обязательная регистрация в Электронном суде для участия в судебных процессах - онлайн-семинар, видеотрансляция

В ходе онлайн-семинара будут разъяснены детали регистрации в Электронном кабинете для обмена процессуальными документами с судом, - видеотрансляция.

  1. В Украине

Сценарии плохие и очень плохие: Гетманцев прокомментировал возможное прекращение западной помощи Украине

16:23, 17 октября 2023
По его словам, в случае прекращения финансовой помощи от Запада «у нас не так много есть выходов, и все они очень плохие».
Сценарии плохие и очень плохие: Гетманцев прокомментировал возможное прекращение западной помощи Украине
Фото: Бабель
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

У Украины будет только два выхода в случае прекращения внешнего финансирования. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев в интервью Українським новинам.

«Сейчас в нашем обществе такие настроения преобладают, особенно в больших городах, что «все хорошо» и «почти мир». Все же видели расследование по работе в комендантский час заведения Boho. Как будто «войны нет», то есть война не ощущается. «Все хорошо, деньги будут, армия выполнит свою функцию, все будет нормально». А ситуация на финансовом фронте сверхнапряженная», - заявил Гетманцев.

По его словам, в случае прекращения финансовой помощи от Запада «у нас не так много есть выходов, и все они очень плохие».

«Это секвестр, то есть мы вынуждены будем сокращать все, что можно, а второе - это эмиссия, что тоже налог на бедных, в нашем случае на всех, потому что наше население не богатеет в войну», - детализировал Гетманцев.

«У нас плохие и очень плохие сценарии на случай, если эти суммы не будут подкреплены нашими партнерами», - подчеркнул он.

Нардеп отметил, что в некоторых странах уже ощущается усталость от войны, и это опасно для Украины.

«Утомление мы чувствуем по тем политическим процессам, которые мы видим в странах и, к сожалению, ощущаем на всеобщем мнении избирателей, например, в Словакии», - сказал Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області