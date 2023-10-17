В Киеве появилась новая кольцевая развязка, фото

Кольцевая развязка появилась на улице Павла Полуботка.

Фото: facebook.com/sheudesn

В Деснянском районе столицы на улице Павла Полуботка обустроили новую кольцевую развязку. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба КП ШЭУ Деснянского района.

Предприятие обустроило верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия, установило бортовой камень, уложило ФЭМ, нанесло дорожную разметку, установило дорожные знаки.

«В общем, мини-кольца способствуют улучшению дорожного движения, более эффективной регулировке трафика и повышают безопасность пересечения перекрестка, что удобно и для водителей, и для пешеходов; а также поддерживают развитие зеленых зон», – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/sheudesn

Ранее сообщалось, что в Киеве продолжили ремонтные работы на Северном мосту в направлении Почайной.

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