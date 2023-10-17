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  1. В Украине

Более 140 тысяч переселенцев лишили выплат: в чем причина

20:34, 17 октября 2023
Минсоцполитики прекратило выплаты тем, кто не отвечает новым критериям.
Более 140 тысяч переселенцев лишили выплат: в чем причина
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В Украине в результате проверок внутренне перемещенных лиц более 140 тысяч переселенцев были лишены соцвыплат из-за несоответствия критериям. Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью Forbes.

«Мы сверились с Государственной пограничной службой и прекратили выплаты тем, кто не отвечает новым критериям. Это около 112 тысяч человек. Также ежемесячно мы проводим проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье. Таких было более 12 000. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще 9800 имели удвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах», - рассказала Жолнович.

Она уточнила, что в результате таких проверок расходы бюджета уменьшились примерно на 400 млн. гривен в месяц.

Чиновница отметила, что был выявлен случай, когда человек получал соцвыплаты почти год, и при этом купил автомобиль Mercedes 2023 стоимостью более 9,5 млн гривен.

«Также зафиксировано около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 000 грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн», – добавила Жолнович.

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