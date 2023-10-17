Назначат ли субсидию, если один из членов домохозяйства состоял на учете в центре занятости: ответ ПФ

В ПФ ответили на вопрос о назначении субсидии на неотапливаемый период.

Фото: poradnica.com.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, назначат ли субсидию на неотапливаемый период, если один из членов домохозяйства в период, за который берутся доходы (I-II квартал 2023 года), находился на учете в центре занятости. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Да, назначат.

Если гражданин в течение периода, за который при назначении жилищной субсидии учитываются доходы, не менее месяца был зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный, жилищная субсидия на домохозяйство будет назначена (подпункт 3 пункта 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины) от 21.10.1995 №848)», - говорится в разъяснении.

Ранее украинцам напомнили об изменениях, относительно которых следует информировать Пенсионный фонд.

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