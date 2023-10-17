В Киеве суд начал слушание по делу экс-главы крымской СБУ Олега Кулинича

Олега Кулинича задержали в прошлом году по подозрению в госизмене.

Фото: Суспильне

17 октября в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание в отношении бывшего начальнику СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Ему инкриминируют государственную измену, сбор секретной информации и передачу ее спецслужбам рф.

Кулинич с 2022 года находился в СИЗО. Сегодня он присутствовал в зале суда.

По данным СМИ, 18 октября суд продолжит рассмотрение дела.

Напомним, что летом 2022 года Кулинич был задержан по подозрению в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мы писали, что следствие считало, что экс-руководитель крымского СБУ намеренно не сообщил Киеву о точном времени вторжения рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.