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В Киеве суд начал слушание по делу экс-главы крымской СБУ Олега Кулинича

15:54, 17 октября 2023
Олега Кулинича задержали в прошлом году по подозрению в госизмене.
В Киеве суд начал слушание по делу экс-главы крымской СБУ Олега Кулинича
Фото: Суспильне
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17 октября в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание в отношении бывшего начальнику СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Ему инкриминируют государственную измену, сбор секретной информации и передачу ее спецслужбам рф.

Кулинич с 2022 года находился в СИЗО. Сегодня он присутствовал в зале суда.

По данным СМИ, 18 октября суд продолжит рассмотрение дела.

Напомним, что летом 2022 года Кулинич был задержан по подозрению в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мы писали, что следствие считало, что экс-руководитель крымского СБУ намеренно не сообщил Киеву о точном времени вторжения рф.

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