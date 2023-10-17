У Києві суд розпочав слухання у справі ексочільника кримської СБУ Олега Кулініча

Олега Кулініча затримали минулого року за підозрою у держзраді.

Фото: Суспільне

17 жовтня у Шевченківському районному суді Києва відбулося судове засідання щодо колишнього начальника СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Йому інкриминують державну зраду, збір секретної інформації та передачу її спецслужбам рф.

Кулініч з 2022 року перебував у СІЗО. Сьогодні він був присутній у судовому залі.

За даними ЗМІ, 18 жовтня суд продовжить розгляд справи.

Нагадаємо, що влітку 2022 року Кулініча затримали за підозрою у держзраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ми писали, що слідство вважало, що екскерівник кримського СБУ навмисно не повідомив Київ про точний час вторгнення рф.

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