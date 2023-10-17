Чи призначать субсидію, якщо один з членів домогосподарства був на обліку в центрі зайнятості: відповідь ПФ

У ПФ відповіли на питання щодо призначення субсидії на неопалювальний період.

Фото: poradnica.com.ua

Пенсійний фонд України пояснив, чи призначать субсидію на неопалювальний період, якщо один з членів домогосподарства в період, за який беруться доходи (І-ІІ квартал 2023 року), знаходився на обліку в центрі зайнятості. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Так, призначать.

Якщо громадянин протягом періоду, за який під час призначення житлової субсидії враховуються доходи, не менше місяця був зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний, житлову субсидію на домогосподарство буде призначено (підпункт 3 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848)», - сказано у роз’ясненні.

Раніше українцям нагадали про зміни, щодо яких слід інформувати Пенсійний фонд.

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