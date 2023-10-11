У Києві ВПО отримали ордери на квартири для тимчасового проживання

Житло є власністю територіальної громади столиці та надається переселенцям безкоштовно.

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У столичній мерії вручили 64 ордери на нові квартири внутрішньо переміщеним особам для тимчасового проживання. Житло є власністю територіальної громади столиці та надається переселенцям безкоштовно.

За словами мера Києва Віталія Кличка, сьогодні 956 родин внутрішньо переміщених осіб у місті потребують житла.

«Столиця вже закупила 113 квартир, сумарною вартістю майже 230 млн гривень, які надає безкоштовно вимушеним переселенцям для тимчасового проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва», – заявив він.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року – в Києві вже зареєструвалася близько 281 тисяча ВПО. Із них – понад 55 тисяч дітей.

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